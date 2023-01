Bce: nei prossimi trimestri creazione posti lavoro potrebbe rallentare e disoccupazione aumentare

La Bce sottolinea che “segnali positivi provengono dall’occupazione, che è aumentata dello 0,3 per cento nel terzo trimestre, e dalla disoccupazione, che ha raggiunto il nuovo minimo storico del 6,5 per cento a ottobre. L’incremento dei salari dovrebbe compensare in parte la

perdita di potere di acquisto, sostenendo i consumi”.

Tuttavia, avverte la Bce nel suo bollettino economico, “con l’indebolimento dell’economia, nei prossimi trimestri la creazione di posti di lavoro potrebbe verosimilmente rallentare e la disoccupazione potrebbe aumentare”.