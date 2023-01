Bce lancia monito ai governi: politiche bilancio siano mirate, modulate e temporanee

La Bce invita i governi dell’Eurozona a far sì che le misure di stimoli fiscali concepite per blindare le famiglie e le imprese dal caro energia e in generale dall’inflazione siano siano mirate, modulate e temporanee.

Nel bollettino economico appena pubblicato, la Banca centrale europea ricorda che, secondo la Commissione europea, “è possibile che nel 2023 le politiche di bilancio siano espansive, in un contesto di inflazione ancora elevata”.

“Per far sì che le politiche di bilancio non acuiscano le pressioni inflazionistiche, salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità del debito e sostenendo un approccio di finanza pubblica favorevole alla crescita, è importante che dette politiche siano mirate, modulate e temporanee”.