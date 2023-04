Bce, Lagarde: cambiare target inflazione? Possiamo discuterne ma solo dopo averlo raggiunto

La Bce potrà discutere della possibilità di cambiare il proprio target di inflazione fissato al 2%, ma solo dopo che l’inflazione dell’area euro sarà tornata a quel livello. E’ quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde.

“Al momento, non c’è assolutamente alcuna ragione di cambiare quel target di medio termine pari al 2%”, ha detto Lagarde, nell’intervento atteso al Council on Foreign Relations di New York.

“Una volta che centreremo quel target, una volta che saremo sicuri che (l’inflazione) rimarrà lì, allora potremo discuterne”.