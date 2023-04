Pil Cina +4,5% su base annua in I trimestre. Ripresa sostenuta da fine politica Zero Covid

Il Pil della Cina è cresciuto nel primo trimestre del 2023 del 4,5% su base annua, sostenuto dalla ripresa delle spese per consumi e delle vendite al dettaglio.

Il ritmo di crescita del Pil cinese è stato il più forte in un anno, ben superiore al +2,9% del trimestre precedente.

Il forte recupero del prodotto interno lordo made in China è dovuto al reopening dell’economia successivo alla decisione del governo di Pechino di abbandonare le restrizioni imposte in precedenza con la politica zero Covid.

Su base trimestrale, il Pil cinese è salito del 2,2%, in linea con le attese, e dopo il trend precedente di crescita pari a +0,6% (rivisto al rialzo dal dato invariato precedentemente reso noto).