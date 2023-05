Bce: inflazione in Europa in aumento al 5%

Le attese di inflazione sui 12 mesi tra gli europei sono aumentate a marzo, passando dal 4,6% di febbraio al 5%. Questo dato emerge dall’indagine mensile condotta dalla Banca Centrale Europea (BCE), che ha rilevato un incremento anche nel tasso mediano di inflazione percepita nei 12 mesi precedenti, salito al 9,9% dall’8,7% del mese precedente. Inoltre, le attese sull’inflazione a tre anni sono cresciute dal 2,4% al 2,9%.

L’indagine della BCE evidenzia che l’incertezza sulle aspettative di inflazione per i prossimi 12 mesi ha raggiunto il livello più alto dall’inizio dell’indagine stessa, nell’aprile 2020. Le aspettative di inflazione sono rimaste comunque ben al di sotto del passato tasso di inflazione percepito, soprattutto all’orizzonte di tre anni.

Per quanto riguarda le previsioni di crescita economica nei prossimi 12 mesi, l’indagine registra una lieve diminuzione, passando dal -0,9% di febbraio al -1,0%. In linea con queste aspettative meno rosee per la crescita economica, le previsioni relative al tasso di disoccupazione nei prossimi 12 mesi sono aumentate all’11,7%, rispetto all’11,5% di febbraio.