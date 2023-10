Bce: Claudia Buch nominata a capo del Consiglio di vigilanza

Claudia Buch è stata nominata presidente del consiglio di vigilanza della Bce e ricoprirà l’incarico per cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2024.

Claudia Buch, attualmente vicepresidente della Deutsche Bundesbank, sostituirà Andrea Enria, presidente dal 1° gennaio 2019.

Nell’ambito del Single Supervisory Mechanism (SSM), la Bce esercita la sua supervisione diretta su 109 banche significative, le più grandi dei loro Paesi d’origine, o con un patrimonio totale di oltre 30 miliardi di euro o ancora che svolgono sostanziali operazioni transfrontaliere. Queste banche detengono quasi l’82% delle attività bancarie in questi paesi.

In qualità di supervisore, la Bce lavora per monitorare da vicino la salute e l’integrità del sistema bancario europeo. Ha l’autorità di effettuare ispezioni per verificare il rispetto delle regole dell’UE da parte delle banche, chiedere alle stesse di accantonare capitale aggiuntivo per mitigare i rischi e può persino revocare le licenze bancarie.

La proposta della Bce per la nomina di Claudia Buch è stata approvata dal Parlamento Europeo il 3 ottobre 2023.