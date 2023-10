TSMC ottimista sul mercato dei semiconduttori

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), principale produttore di chip per Nvidia e Apple, ha presentato previsioni sulle entrate del quarto trimestre superiori a quelle degli analisti. Inoltre, nel terzo trimestre, ha registrato un utile netto di NT$211 miliardi ($6.5 miliardi), anch’esso superiore alle aspettative.

La previsione sul periodo in corso riflette l’ottimismo per un miglioramento nel mercato dei chip, nonostante la ripresa disomogenea della Cina. L’azienda prevede di spendere $32 miliardi nel 2023 per espandere e aggiornare la sua capacità di produzione, una cifra più elevata rispetto ai $30,5 miliardi previsti dagli analisti.

TSMC si sta preparando ad un boom nella produzione di chip, alimentato dall’arrivo di ChatGPT, per addestrare modelli di intelligenza artificiale.

Per ora, la domanda di semiconduttori rimane incerta, complici le tensioni tra Usa e Cina sul fronte della tecnologia.

A lungo termine, TSMC sta investendo pesantemente in impianti di produzione di chip in tutto il mondo. Gli esecutivi hanno annunciato che il sito dell’Arizona da $40 miliardi è in linea per avviare la produzione nella prima metà del 2025, mentre un impianto giapponese dovrebbe iniziare la produzione di massa alla fine del 2024.