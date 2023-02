Bce, bollettino: ‘Continueremo ad aumentare i tassi in misura significativa, altro rialzo 50 pb a marzo’

La Bce, come confermato ieri dalla presidente Christine Lagarde, ha tutta l’intenzione di continuare ad alzare i tassi. Così si legge nel bollettino economico pubblicato dall’Eurotower:

“Il Consiglio direttivo continuerà ad aumentare i tassi di interesse in misurasignificativa a un ritmo costante e a mantenerli su livelli sufficientemente restrittivi da

assicurare un ritorno tempestivo dell’inflazione al suo obiettivo del 2 per cento nelmedio termine”.

Vine ricordato che, nella riunione del 2 febbraio 2023 il Consiglio ha deciso di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE”, prevedendo “ulteriori incrementi”.

“Alla luce delle spinte inflazionistiche di fondo – si legge ancora nel bollettino della BCE – il Consiglio direttivo intende innalzare i tassi di interesse di altri 50 punti base nella prossima riunione di politica monetaria, a marzo, per poi valutare la successiva evoluzione della sua

politica monetaria”.

“Il mantenimento dei tassi di interesse su livelli restrittivi ponendoun freno alla domanda farà diminuire nel corso del tempo l’inflazione e metterà inoltre al riparo dal rischio di un duraturo spostamento verso l’alto delle aspettative di inflazione. In ogni caso, anche in futuro le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di riferimento saranno dipendenti dai dati e rifletteranno un approccio in base al quale tali decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione”.