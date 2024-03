BCE annuncia modifiche all’assetto operativo per l’attuazione della politica monetaria

Via libera del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha alla modifica dell’assetto operativo per l’attuazione della politica monetaria, al fine di assicurare che quest’ultimo continui a essere adeguato durante il processo di normalizzazione del bilancio dell’Eurosistema.

Nel dicembre 2022, si legge nella nota, il Consiglio direttivo ha annunciato un riesame dell’assetto operativo per indirizzare i tassi di interesse a breve termine nell’area dell’euro. Le decisioni di oggi stabiliscono i principi e i parametri fondamentali per l’attuazione della politica monetaria e l’erogazione della liquidità della banca centrale in un contesto di diminuzione graduale dell’eccesso di liquidità nel sistema bancario, che rimarrà tuttavia significativa nei prossimi anni.