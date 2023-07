BCE: al via sondaggio sulla nuova serie di banconote

La Banca Centrale Europea (BCE) ha aperto le porte alla partecipazione dei cittadini europei per definire il design delle future banconote in euro. Fino al 31 agosto 2023, è disponibile un sondaggio sul sito web della BCE, un’occasione imperdibile per esprimere la propria opinione sui temi proposti.

“La moneta unica è un simbolo della nostra identità europea comune e vogliamo che questo si rifletta nelle nuove banconote”, ha affermato la presidente della BCE, Christine Lagarde. “Desideriamo che i cittadini europei si riconoscano nel design delle banconote in euro, e per questo abbiamo deciso di coinvolgerli attivamente nel processo di selezione del nuovo tema”.

Parallelamente all’indagine pubblica, la BCE ha commissionato a una società di ricerca indipendente uno studio sullo stesso argomento, coinvolgendo un campione rappresentativo di persone residenti nell’area euro. L’obiettivo è raccogliere un feedback più ampio e variegato possibile, in modo da guidare al meglio la scelta del design delle future banconote.

Il processo di selezione del tema si concluderà nel 2024 e sarà seguito da un concorso per i disegni. Le opzioni vincitrici saranno poi sottoposte nuovamente al giudizio del pubblico, che avrà l’opportunità di esprimere le proprie preferenze. La decisione finale sulla grafica e sulla tempistica di produzione e distribuzione delle nuove banconote sarà presa dalla BCE nel 2026.