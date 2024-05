BBVA apre in rosso a Madrid dopo l’offerta ostile su su Banco Sabadell

Partenza in rosso a Madrid per BBVA, che ha visto le sue azioni scendere drasticamente dopo aver annunciato un’offerta ostile su Banco Sabadell. Nel dettaglio, nelle prime ore di mercato, le azioni di BBVA hanno registrato una perdita del 5,7%, mentre quelle di Sabadell hanno registrato un incremento del 4,8%.

Secondo quanto riportato in una comunicazione ufficiale, il consiglio di amministrazione di BBVA ha deciso di proporre un’offerta pubblica di acquisto (OPA) agli azionisti di Banco Sabadell, presentando questa mossa come un’opportunità “eccezionalmente favorevole” per questi ultimi.

Nonostante il rifiuto iniziale da parte di Sabadell, BBVA ha scelto di procedere con la sua strategia, proponendo un rapporto di scambio di una propria azione per ogni 4,83 azioni di Sabadell. Questa offerta rappresenta un premio del 30% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di entrambe le banche al 29 aprile, e un premio del 50% rispetto alla media ponderata dei prezzi degli ultimi tre mesi, sottolineando l’aggressività e la determinazione di BBVA nel portare avanti l’acquisizione.