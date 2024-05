Avvio poco mosso a Piazza Affari, oggi riunione Bank of England

Apertura cauta per le borse europee, con il Ftse Mib in frazionale rialzo (+0,%) a 34.200 punti. Tra le big di Piazza Affari avanzano Tenaris (+%) e Stellantis (+1,4%) mentre arretrano Snam (-1,2%) e Banca Popolare di Sondrio (-1%). Occhio a Bper, Nexi e Prysmian dopo i risultati, mentre oggi tocca a Azimut, Banca Mediolanum, Mediobanca, Pirelli e Unipol riunire il Cda per l’approvazione dei conti.

Riflettori puntati sulla riunione odierna della bank of England, dopo che ieri la Riksbank svedese ha abbassato a sorpresa i tassi, evidenziando la divergenza dell’Europa dalla linea dura della Federal Reserve americana. Si riunisce oggi pure la banca centrale polacca, mentre a Madrid parlerà il vice presidente Bce de Guindos.

In programma anche i dati statunitensi sulle richieste di sussidi di disoccupazione e un’asta di Treasury trentennali da 25 miliardi di dollari.

Lo spread Btp-Bund è stabile a 133 punti base, con il decennale italiano al 3,82% e il Bund al 2,48%.

Tra le materie prime, risalgono ancora le quotazioni del petrolio con il Brent a 83,8 dollari al barile, all’indomani del calo delle scorte statunitensi emerso dai dati settimanali dell’Eia.

Sul Forex il cambio euro/dollaro è poco mosso a 1,074 mentre il dollaro/yen risale leggermente a quota 155,75 dopo i dati giapponesi sui salari reali, in calo del 2,5%, che limitano le possibilità di una stretta monetaria della Bank of Japan.