BB Biotech registra una perdita di CHF 358 milioni al termine dell’esercizio 2022

Sulla base dei dati consolidati non ancora sottoposti a revisione, BB Biotech AG ha chiuso l’esercizio 2022 con una perdita pari a circa CHF 358 milioni (a fronte di una perdita di CHF 405 milioni dell’esercizio precedente). Per una società d’investimento, il risultato conseguito riflette l’andamento dei corsi azionari delle aziende detenute in portafoglio.

La pubblicazione del portafoglio investimenti è in programma per il 20 gennaio 2023, mentre il Rapporto annuale completo verrà pubblicato il 17 febbraio 2023.