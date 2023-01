Grandi Viaggi: i ricavi raggiungono quota 49 mln (+69,7%) nell’esercizio chiuso al 31 ottobre

Grandi Viaggi SpA chiude l’esercizio al 31 ottobre 2022 ricavi della gestione caratteristica pari a 49 milioni, +69,7% rispetto al precedente esercizio. L’incremento del fatturato è riconducibile alla riapertura dei confini internazionali, dopo la pandemia da COVID-19, che ha di fatto consentito la ripresa delle vendite di pacchetti turistici verso le destinazioni estere, sia di proprietà che

commercializzate.

L’EBITDA del Gruppo è stato pari a 3,07 milioni, contro i 2,61 milioni fatti registrare nell’esercizio precedente.

Il bilancio consolidato ha quindi registrato una perdita, al netto delle imposte, di 0,14 milioni dopo aver rilevato ammortamenti per 2,76 milioni.

La posizione finanziaria netta consolidata è positiva per 8,03 milioni, in diminuzione di 10,49 milioni rispetto a quella del precedente esercizio, che risultava positiva per 18,53 milioni.