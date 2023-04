Barclyas: “$1,5 trilioni in fuga verso fondi monetari nel prossimo anno”

Il trasferimento di liquidità dai depositi verso i fondi comuni di investimento del mercato monetario è appena iniziato, secondo Barclays, che prevede movimenti per altri 1,5 trilioni di dollari nel prossimo anno.

Gli investimenti in fondi che investono in titoli governativi, poco rischiosi e in grado di garantire rendimenti appetibili, sono già aumentati nell’ultimo mese. Per Barclays, il continuo esodo dalle banche e la rotazione dei fondi principali, che possono acquistare debito più rischioso, alimenteranno ulteriormente questa tendenza, con gli investitori alla ricerca di rendimenti più elevati e maggiore sicurezza.

“Prevediamo che i saldi dei fondi monetari aumenteranno notevolmente nel prossimo anno”. Le preoccupazioni per la solvibilità delle banche sembrano ridursi, ma l’attenzione si sta spostando sui depositi, con gli investitori istituzionali non disposti ad assumersi rischi lasciando depositi oltre il limite assicurato dei 250.000 dollari.