Avvio sopra la parità a Piazza Affari

Borse europee caute, dopo i cali di Wall Street e delle borse asiatiche. A Piazza Affari, il Ftse Mib apre in frazionale rialzo (+0,5% a 27.000 punti), con acquisti su Bper (+1,7%), Unicredit (+1,2%) e Leonardo (+1,2%), mentre arretra Cnh (-1,2%) seguita da Moncler (-0,5%).

L’attenzione si concentra prevalentemente sui dati macro, da valutare in ottica di politica monetaria, per capire se il ciclo di inasprimento delle banche centrali possa avvicinarsi al termine. Domani è in calendario il dato chiave sul mercato del lavoro statunitense, che dovrebbe mostrare un aumento di circa 250 mila buste paga a marzo e un tasso di disoccupazione ancora sui minimi storici.

Oggi sono in programma le richieste di sussidi di disoccupazione. In Cina si registra l’accelerazione del Pmi servizi mentre in Germania cresce la produzione industriale a febbraio (+2%).

Lo spread Btp-Bund rimane stabile a 183 punti base, con il decennale italiano in lieve risalita al 4,03% dopo il calo di ieri.

Sul Forex, euro/dollaro stazionario a 1,09 mentre fra le materie prime il petrolio arretra leggermente con il Brent a 84,5 dollari al barile.