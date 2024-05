Barclays, Enrico Chiapparoli è il co-responsabile nel settore industrials per le regioni Emea

In una mossa che segna un significativo riorientamento strategico, Barclays ha ufficializzato la promozione di Enrico Chiapparoli a Co-Responsabile del settore Industrials per le regioni dell’Europa, del Medio Oriente e dell’Africa (Emea), posizione che dividerà con Richard Probert, veterano del ruolo da cinque anni.

La decisione annunciata oggi sottolinea l’importanza che il settore industriale riveste per la banca, evidenziata dalla sua preminente posizione nei settori dei servizi all’industria, dei trasporti, della logistica e del packaging, come confermato dai dati Dealogic.

“L’aggregazione delle competenze e delle reti di Enrico e Richard ci offre una fenomenale opportunità di consolidare ulteriormente la nostra presenza in queste aree geografiche, fondamentale per il successo delle nostre strategie future,” ha commentato Tim Main, a capo dell’Investment Banking per l’Emea. “Con oltre tre decenni di esperienza congiunta in fusioni e acquisizioni, finanziamenti e operazioni di equity, hanno assistito alcune delle più importanti realtà nel nostro settore, inclusi nomi come Stellantis, Aston Martin, Cnhi, Ashtead, Aggreko e Compass”.

Paolo De Luca, precedentemente a capo dell’Investment Banking per l’Italia, è stato designato a succedere a Enrico Chiapparoli nel ruolo di CEO per l’Italia, soggetto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e delle autorità di vigilanza competenti.