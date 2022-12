Bankitalia è autonoma: la replica di Visco al sottosegretario Fazzolari

E’ scontro tra Bankitalia e il governo. Nei giorni scorsi via Nazionale in audizione alla Camera aveva sollevato le sue criticità in merito alla manovra di bilancio. In seguito il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari nei giorni scorsi aveva sottolineato come l’istituto fosse “finanziato dai privati” e ne facesse gli interessi. “Bankitalia è partecipata da banche private, è una istituzione che ha una visione, legittimamente, e questa visione fa sì che reputi più opportuno che non ci sia più di fatto l’utilizzo di denaro contante. Questa però non è la visione della Bce”, diceva Fazzolari, pur sottolineando di riconoscere l’autonomia dell’istituto.

Non si è fatta attendere la replica del governatore Ignazio Visco che dall’Ansa risponde: “Non dipendiamo dalle banche, Bankitalia è autonoma nel giudizio ma è anche indipendente per legge, perché è riconosciuta costituzionalmente dal Trattato istitutivo della Banca centrale europea e del sistema europeo di banche centrali di cui noi siamo parte. Quando si dice che la Bce pensa una cosa e Bankitalia ne pensa un’altra è sbagliato”. Insomma, non c’è nessun “potere forte, “non c’è nessuno che mi dice cosa fare nèio ho il potere di far fare alcunchè”.