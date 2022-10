Bankitalia: ad agosto tassi mutui al 2,45%

Nel mese di agosto i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono collocati al 2,45% (come in luglio), mentre quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo all’8,61% (8,48 nel mese precedente). Così Bankitalia secondo cui i tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari all’1,45 per cento (1,31 nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 2,22 per cento, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati all’1,12 per cento. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,32 per cento (come nel mese precedente).