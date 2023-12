Bank of Japan: Ueda conferma tassi negativi e YCC. La reazione dello yen e della borsa di Tokyo

La Bank of Japan (BoJ), la banca centrale del Giappone, ha confermato la politica di tassi di interesse negativi, annunciando oggi di aver lasciato i tassi fermi al -0,1%.

Nessuna variazione neanche alla politica di controllo della curva dei rendimenti (YCC): il target dei rendimenti dei titoli di stato giapponesi è stato ribadito attorno allo zero per cento, con una oscillazione dei rendimenti tollerata fino al massimo dell’1%, così come era stato stabilito nel mese di luglio.

Alla fine di luglio la Bank of Japan guidata dal governatore Kazuo Ueda aveva infatti annunciato che avrebbe tollerato un rialzo dei tassi dei bond giapponesi fino all’1%, grazie a una politica di “controllo della curva dei rendimenti” che sarebbe stata perseguita “con maggiore flessibilità”.

Nessuna svolta dunque per ora dalla banca centrale del Giappone che, come da attese, ha confermato lo status quo. Fattore che deprime lo yen, con il rapporto dollaro-yen che balza dello 0,53% a JPY 143,44, e il rapporto euro-yen che avanza anch’esso di oltre mezzo punto percentuale, a quota JPY 156,68.

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo balza di oltre l’1%.