Bank of England: “Disoccupazione al 6% per domare inflazione”

Secondo due membri della Bank of England, Pill e Haskel, il mercato del lavoro della Gran Bretagna sta alimentando una spirale salari-prezzi. In particolare, Haskel ritiene che la disoccupazione potrebbe dover raggiungere il 6% per domare le pressioni inflazionistiche.

Queste dichiarazioni sottolineano la tendenza della Bank of England verso ulteriori aumenti dei tassi di interesse, in netto contrasto con gli investitori che hanno cominciato a prezzare tagli dopo la metà del 2024.

Un aumento al 6% del tasso di disoccupazione implicherebbe oltre 500.000 perdite di posti di lavoro e il livello più alto di disoccupazione dal 2014. Questo rappresenterebbe un aumento drammatico rispetto al tasso attuale del 4,2% e supererebbe la stima della stessa BoE che prevede un tasso del 5,1% entro il 2026.