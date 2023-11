Citigroup valuta chiusura attività municipal bond

Jane Fraser, Amministratore Delegato di Citigroup, sta considerando l’eventualità di chiudere l’attività di trading ed emissione di municipal bond, un tempo forza trainante della banca nel mercato da 4.000 miliardi di dollari del debito di enti e amministrazioni pubbliche statunitensi.

Altri dirigenti sarebbero favorevoli alla chiusura della unit dai profitti stagnanti, nel tentativo di allineare la redditività di Citigroup con quella dei suoi rivali. Non è stata ancora presa una decisione finale e il Ceo tornare sui suoi passi. Le implicazioni politiche potrebbero influire sulla scelta, secondo le fonti a conoscenza della questione.

Per migliorare i rendimenti di Citigroup, da tempo inferiori a quelli delle altre principali banche di Wall Street, Fraser ha già avviato piani per eliminare oltre una dozzina di unità di retail banking nei mercati esteri e ha dato il via alla più grande ristrutturazione di Citigroup da decenni, snellendo la complessa struttura manageriale dell’azienda.

L’attività di emissione di obbligazioni per governi statali e locali è stata messa in evidenza dal Texas e da altri stati a guida repubblicana che hanno avuto controversie con Wall Street per politiche che limitano il lavoro con le industrie delle armi e dei combustibili fossili. All’inizio di questa settimana, il CEO di JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, ha avvertito il Texas che lo stato rischia di minare la sua reputazione di amicizia con le imprese spingendo leggi anti-business.