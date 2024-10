Bank Canada taglia tassi di 50 pb al 3,75% (come da attese) dopo dato inflazione

Annuncio tassi in linea con le attese degli analisti da parte della Bank of Canada. L’istituto centrale del Canada ha annunciato di avere abbassato i tassi di interesse di 50 punti base, al 3,75% dal 4,25%.

“Con l’inflazione tornata intorno all’obiettivo del 2%, il consiglio direttivo ha deciso di ridurre il tasso di riferimento di 50 punti base per sostenere la crescita economica. Se l’economia evolverà in linea con le nostre ultime previsioni, prevediamo di ridurre ulteriormente il tasso di riferimento – si legge nel comunicato ufficiale -. Tuttavia, i tempi e il ritmo di ulteriori tagli saranno guidati dalle informazioni in arrivo e dalla nostra valutazione sulle implicazioni per l’outlook sull’inflazione. La Banca si impegna a mantenere la stabilità dei prezzi, mantenendo l’inflazione vicina all’obiettivo del 2%”.