Buyback Eni: tra il 14-18 ottobre acquistate 3.888.400 azioni proprie

Eni ha annunciato di avere acquistato nel periodo compreso tra il 14 e il 18 ottobre 2024 sull’Euronext Milan 3.888.400 azioni proprie (pari allo 0,12% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 14,1441 euro per azione, per un controvalore complessivo di 54.997.824,05 euro nell’ambito della seconda tranche del programma di buyback deliberato dall’assemblea il 15 maggio 2024,

A partire dall’avvio, lo scorso 13 giugno, della seconda tranche del programma di buyback, Eni ha precisato di avere acquistato 56.457.278 azioni proprie (pari allo 1,72% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 805.084.926,49 euro. Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati dall’avvio del programma di buyback in data 27 maggio 2024, Eni detiene n. 153.078.350 azioni proprie pari al 4,66% del capitale sociale.