Banco Desio risponde all’aumento dei tassi BCE e rimodula i mutui

Banco di Desio e della Brianza ha deciso di rispondere all’aumento dei tassi d’interesse da parte della Banca centrale europea con una nuova iniziativa. Già avviata a gennaio, l’azione è volta a rimodulare i piani di rimborso dei finanziamenti, con un’attenzione particolare ai mutui a tasso variabile.

L’intento di questa mossa è di mitigare l’effetto dell’aumento delle rate sui mutuatari. Per farlo, l’istituto propone politiche di restoring ad hoc, studiate in base alle singole esigenze dei clienti. In dettaglio, l’offerta è rivolta ai clienti e ai titolari di mutui a tasso variabile che sono in regola con i pagamenti delle rate.