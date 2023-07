illimity: due nuove nomine per l’Head della Divisione b-ilty e il chief lending officer

illimity Bank annuncia due nuove nomine all’interno del Gruppo: Fabio Bianchini viene nominato Head della Divisione b-ilty, la banca digitale specializzata in servizi finanziari e credito per imprese con fatturato tra i 15 e i 2 milioni di euro – recentemente avviata sul mercato -, e Paolo Piovini gli succede con la nomina a Chief Lending

Officer per presidiare le attività di valutazione del merito creditizio.