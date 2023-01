Banco Desio: aiuto alle famiglie per contrastare l’aumento dei tassi di interesse nei mutui a tasso variabile

L’inflazione, l’aumento dei prezzi impattati anche dalla crisi energetica, nonostante gli interventi di supporto stanziati dal Governo, tende sempre di più a ridurre il potere di acquisto delle famiglie, in una situazione ulteriormente aggravata nel caso di coloro che hanno comprato un’abitazione con il supporto di un mutuo a tasso variabile, dal repentino incremento dei tassi di riferimento per contrastare il fenomeno inflazionistico.

In questo contesto Banco Desio desidera aprire il nuovo anno offrendo un sostegno concreto alle famiglie clienti e titolari di mutui a tasso variabile, in regola con i pagamenti delle rate, che prevederà una rimodulazione del piano di rimborso del finanziamento.

L’agevolazione per le famiglie è rivolta a circa 6.000 clienti possessori di mutuo a tasso variabile che nel corso del 2022 hanno subito un incremento della rata di almeno 100 euro e che verranno contattati direttamente dalla propria filiale di riferimento per valutare insieme la proposta di rimodulazione del piano di ammortamento fino ad un prolungamento della durata di ulteriori 5 anni, alle stesse condizioni e senza costi per la clientela (se non per i soli eventuali costi di prolungamento della polizza assicurativa obbligatoria).