Banco BPM annuncia avvio piano buyback da 10 milioni a servizio dei piani incentivazione dipendenti

Mps ha annunciato che, sulla scia dell’autorizzazione rilasciata dalla Banca Centrale Europea (Bce) darà avvio al programma di acquisto di azioni proprie a sostegno di tutti i piani di incentivazione di breve e lungo termine in essere, “che prevedono quote differite che entreranno nell’effettiva disponibilità nel periodo tra il 2023 e il 2031 subordinatamente alla positiva verifica di tutte le future condizioni previste per la maturazione”.

La durata del Programma è stata individuata nel periodo 28 febbraio – 13 marzo 2023 (estremi compresi).

Il piano di acquisto di azioni proprie era stato deliberato dall’assemblea degli azionisti riunita lo scorso 7 aprile 2022 e sino alla nuova assemblea a cui sarà sottoposta l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022.

Banco BPM ha precisato nella nota con cui ha dato la notizia dell’avvio del programma di buyback che l’autorizzazione a disporre delle azioni proprie è senza limiti temporali, puntualizzando che “il controvalore massimo complessivo è pari ad Euro 10 milioni, a sostegno di tutti i piani in essere relativi sia all’incentivazione annuale per gli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, sia

ai piani di incentivazione di lungo termine 2017/2019, 2021/2023 e 2022/2024, ivi considerando le quote differite che entreranno nell’effettiva disponibilità nel periodo tra il 2023 e il 2031 e sono subordinate alla positiva verifica di tutte le future condizioni previste per la maturazione”.

L’acquisto di azioni proprie avverrà per un numero massimo di azioni ordinarie di Banco BPM corrispondenti ad un ammontare non superiore ad Euro 10 milioni, che, considerando il prezzo di riferimento del 24/02/2023 pari a Euro 3,992 per azione, corrisponderebbe a n. 2.505.010 azioni pari a circa lo 0,17% del capitale sociale di Banco BPM.

Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo, non inferiore del 15% (quindici per cento) e, come massimo, non superiore del 15% (quindici per cento) al prezzo ufficiale registrato dal titolo sul Mercato Euronext Milan il giorno precedente l’acquisto.

Inoltre, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi di azioni Banco BPM sui mercati regolamentati nel corso dei 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell’acquisto.

Il titolo Banco BPM ha beneficiato ieri del rally che ha investito i titoli delle banche italiane, guadagnando sul Ftse Mib di Piazza Affari il 2,31% a quota 4,084 euro.