Banco BPM: al via nuova emissione AT1

Banco BPM ha recentemente comunicato una proposta di riacquisto di tutto o parte del proprio prestito obbligazionario perpetuo. L’importo nominale complessivo in circolazione è di 300.000.000. Questa mossa è parte di una strategia dell’istituto di credito per gestire in modo proattivo il proprio capitale.

Parallelamente all’offerta di riacquisto, Banco BPM ha anche annunciato il lancio di una nuova emissione. Si tratta di un titolo obbligazionario perpetuo di tipo Additional Tier 1 a tasso fisso reset. L’importo nominale previsto per questa nuova emissione è pari a 300.000.000.