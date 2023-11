Banco BPM: al via fondo da 50 milioni per le vittime del maltempo in Toscana

In risposta ai recenti eventi climatici avversi in Toscana, Banco BPM ha annunciato un’importante misura di supporto. Con un plafond di 50 milioni di euro, la banca punta a sostenere le famiglie e le imprese toscane che hanno subito danni significativi.

I clienti interessati possono richiedere finanziamenti a condizioni favorevoli direttamente nelle filiali di Banco BPM sparse in tutta la Toscana. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità significativa per coloro che hanno bisogno di risorse finanziarie per gli interventi di ripristino e riparazione più urgenti.

Inoltre, i fondi possono essere utilizzati per sostenere la liquidità delle famiglie e delle aziende, un aspetto fondamentale in tali circostanze. Banco BPM, quindi, non solo aiuta a riparare i danni fisici causati dall’ondata di maltempo, ma offre anche un sostegno economico vitale in un momento di difficoltà e incertezza.