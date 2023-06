Banche Usa: possibili aumenti requisiti capitale (WSJ)

Le grandi banche Usa potrebbero affrontare un aumento del 20% dei requisiti di capitale, in scia ai tracolli di alcuni istituti regionali minori avvenuti nei mesi scorsi.

Lo riporta il Wall Street Journal, aggiungendo che le nuove regole potrebbero essere proposte già a giugno e riguarderebbero le banche con almeno $100 miliardi di attività, valore inferiore alla soglia attuale di $250 miliardi, per la quale i regolatori hanno riservato le norme più severe.

Michael Barr, vicepresidente della Federal Reserve per la supervisione, ha dichiarato in precedenza che gli ufficiali statunitensi stanno riesaminando i requisiti di capitale delle banche e si impegnano a mettere in atto restrizioni in linea con gli standard globali di Basilea III. Barr, che ha assunto l’incarico di supervisore delle banche della Fed nel luglio 2022, ha anche sottolineato il suo sostegno a restrizioni più severe per le grandi istituzioni sistemicamente importanti rispetto alle istituzioni minori.