Banche eurozona, Enria (BCE) chiede accelerazione uscita dal mercato russo

Enria (BCE) sollecita le banche dell’area euro ad uscire rapidamente dal mercato russo a causa del conflitto in Ucraina. La vigilanza della Banca Centrale Europea ha monitorato attentamente le filiali russe delle istituzioni sotto la sua sorveglianza.

Dall’inizio della guerra della Russia in Ucraina, la vigilanza bancaria della BCE si è impegnata in un intenso monitoraggio e dialogo con le poche istituzioni vigilate che hanno filiali in Russia. Sebbene la maggior parte di queste istituzioni abbia mantenuto le proprie filiali bancarie russe, osserviamo che hanno compiuto progressi nel ridimensionamento delle loro attività“.