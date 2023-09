USA: richieste settimanali mutui in salita

La scorsa settimana il tasso d’interesse medio contrattuale per i mutui a tasso fisso a 30 anni con saldi conformi (726.200 dollari o meno) è salito al 7,31% dal 7,27%.

Le richieste di rifinanziamento di un mutuo per la casa sono aumentate del 13% la scorsa settimana rispetto alla settimana precedente.

Le richieste di mutuo per l’acquisto di una casa sono aumentate del 2% nella settimana e sono state inferiori del 26% rispetto alla stessa settimana di un anno fa.