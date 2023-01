Banca Mondiale rivede al ribasso previsione su crescita globale 2023 a +1,7% (da +3%)

“La crescita globale sta rallentando bruscamente in un contesto di inflazione elevata, i tassi di interesse più elevati, riduzione degli investimenti e interruzioni causate dall’invasione russa dell’Ucraina”. È quanto emerge dal report sulle prospettive economiche globali della Banca Mondiale, che ha tagliato la stima di crescita nel 2023 all’1,7%, rispetto al +3% previsto a giugno. Per il 2024 è attesa un’espansione del 2,7%.

“Date le fragili condizioni economiche, qualsiasi nuovo sviluppo negativo, come un’inflazione superiore alle attese, bruschi aumenti dei tassi di interesse per contenerla, una recrudescenza della pandemia di Covid-19 o l’escalation delle tensioni geopolitiche, potrebbe spingere l’economia globale in recessione”, rimarca la World Bank, sottolineando che si tratterebbe della seconda recessione globale nello stesso decennio, evento che non si verifica da oltre 80 anni.

Nel report si prevede che la crescita nelle economie avanzate rallenterà dal 2,5% nel 2022 allo 0,5% nel 2023. Negli ultimi due decenni, rallentamenti di questa portata hanno prefigurato una recessione globale. Negli Stati Uniti, la crescita dovrebbe rallentare allo 0,5% nel 2023, 1,9 punti percentuali al di sotto delle previsioni precedenti e la performance più debole al di fuori delle recessioni ufficiali dal 1970. In Cina, la crescita è prevista al 4,3% nel 2023, 0,9 punti percentuali al di sotto delle previsioni precedenti.

Escludendo la Cina, la crescita nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo dovrebbe rallentare dal 3,8% nel 2022 al 2,7% nel 2023, riflettendo una domanda esterna significativamente più debole, aggravata da inflazione elevata, deprezzamento della valuta, condizioni di finanziamento più rigide e altri venti contrari interni.

Entro la fine del 2024, i livelli del PIL nelle economie emergenti e in via di sviluppo saranno inferiori di circa il 6% rispetto ai livelli previsti prima della pandemia. Sebbene l’inflazione globale dovrebbe moderarsi, rimarrà al di sopra dei livelli pre-pandemia.

Il rapporto offre la prima valutazione completa delle prospettive a medio termine per la crescita degli investimenti nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo. Nel periodo 2022-2024, è probabile che gli investimenti lordi in queste economie crescano in media di circa il 3,5%, meno della metà del tasso prevalente nei due decenni precedenti.