Goldman Sachs conclude il closing del fondo Horizon Environment & Climate Solutions I, raccolti $1,6 mld

Goldman Sachs ha annunciato oggi il closing del fondo Horizon Environment & Climate Solutions I, fondo che ha raccolto un totale di 1,6 miliardi di dollari. Nel dettaglio il fondo in questione rappresenta la prima strategia diretta di private market di Goldman Sachs dedicata agli investimenti in soluzioni ambientali e climatiche. Si tratta del primo di una serie di fondi “Horizon”, tramite i quali Goldman Sachs collaborerà con i clienti per investire nei principali trend relativi alla sostenibilità.

Focus su tematiche ambientali

Il fondo è basato infatti su una strategia globale di private equity orientata alla crescita che si propone di individuare e investire in aziende impegnate nello sviluppo di soluzioni innovative in ambito ambientale e relative al cambiamento climatico. In particolare, Horizon Climate si concentra su 5 temi che sono il perno dell’approccio di Goldman Sachs alla transizione climatica: Clean Energy, Sustainable Transportation, Waste and Materials, Sustainable Food and Agriculture e Ecosystem Services.

Questi temi rappresentano i settori in cui Goldman Sachs ha osservato una forte domanda e un’opportunità di crescita per le soluzioni economicamente vantaggiose su cui fanno leva le organizzazioni che intendono raggiungere target di sostenibilità.

Il fondo è gestito dal Sustainable Investing Group di Goldman Sachs, istituito nel 2020, i cui professionisti vantano un’esperienza decennale negli investimenti sostenibili e si propongono di sfruttare le ampie risorse della piattaforma di Goldman Sachs per individuare investimenti differenziati e accelerare la creazione di valore per le società in portafoglio.

“Il Fondo Horizon Environment & Climate Solutions I rappresenta la forza trasformativa del capitale privato che può contribuire a portare su scala le tecnologie all’avanguardia che avranno un impatto significativo nella corsa verso il net zero“, afferma Julian Salisbury, Chief Investment Officer for Asset & Wealth Management di Goldman Sachs. “Siamo orgogliosi del supporto mostratoci dai clienti che hanno deciso di collaborare con noi in questo primo fondo e siamo entusiasti del percorso che ci attende, dato che l’attenzione per la sostenibilità è sempre più un perno delle nostre attività di investimento.”