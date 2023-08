Banca Mediolanum: utile netto cresce del 51%

L’utile netto di Banca Mediolanum si attesta a € 363,3 milioni, in crescita del 51% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il totale delle Masse Gestite e Amministrate è pari a € 112,65 miliardi, risultando in incremento del 12% rispetto al 30 giugno scorso e del 9% dalla fine del 2022. La Raccolta Netta Totale è stata positiva per € 4,69 miliardi in aumento dell’8% anno su anno, mentre la Raccolta Netta Gestita ha raggiunto € 2,16 miliardi, in diminuzione del 31%.

Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum commenta: