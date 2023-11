Banca Iccrea colloca con successo nuovo Covered Bond da 500 milioni di euro

Banca Iccrea ha annunciato di aver lanciato con successo un nuovo Covered Bond destinato a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 4 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite da 10 miliardi di euro.

Si tratta della seconda emissione di European Covered Bond (Premium) realizzata dal Gruppo in conformità alla nuova direttiva europea il cui recepimento si è perfezionato in Italia lo scorso 30 marzo 2023.

Il bond – si legge nella nota – quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 (Moody’s), una cedola a tasso fisso pari al 4,00% e scadenza a novembre 2027.

Ordini superiori a 700 milioni di euro

L’emissione ha ricevuto ordini superiori ai 700 milioni di euro da più di 40 investitori istituzionali a livello globale ed ha avuto la seguente ripartizione geografica:

Paesi Nordici (29%), Germania-Austria-Svizzera (23%), Italia (22%), Regno Unito (10%), Spagna (9%), Asia (4%) e Benelux (3%).

In termini di tipologia di investitori, il 52% è stato allocato a fondi, il 34% a banche, il 10% a istituzioni e banche centrali, il 2% ad assicurazioni e fondi pensione ed il 2% ad altri investitori.

Le obbligazioni sono ECB Eligible e LCR Level 1.

Il collocamento dell’emissione è stato curato in qualità di Joint Bookrunners da Barclays (coarranger del Programma insieme ad Iccrea Banca), ABN Amro, Citi, Commerzbank (B&D) e Unicredit.

Helaba ha agito in qualità di Co-Manager.

Il commento del direttore generale Mauro Pastore

Così Mauro Pastore, Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea: “Siamo soddisfatti di aver concluso con successo questa nuova operazione di raccolta sul mercato istituzionale. L’elevata partecipazione da parte di investitori esteri pari a circa l’80% della domanda, ci dimostra come il percorso intrapreso dal Gruppo BCC Iccrea trovi sempre maggiore riconoscimento anche al di fuori dei confini nazionali”.

“Si tratta – ha aggiunto Pastore – di un segnale importante che testimonia la crescente presenza del Gruppo nel contesto del mercato finanziario europeo e la progressiva diversificazione delle nostre fonti di raccolta così come previsto dal piano strategico. Questa nuova emissione andrà ad incrementare ulteriormente le già importanti risorse di cui il Gruppo dispone per continuare a supportare, come da nostro DNA, comunità locali e territori di riferimento”.