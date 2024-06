Azionario Asia: prevalenza di sell. Paura tassi in Australia, in arrivo il dato clou per l’RBA e i mercati

Borse asiatiche prevalentemente in rosso, a parte l’eccezione della borsa di Tokyo, in attesa dei dati cruciali relativi all’inflazione del Giappone e dell’Australia che verranno resi noti durante la settimana di contrattazioni.

L’attenzione dei trader è rivolta, in particolare, alla pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) dell’Australia, in calendario nella sessione di mercoledì, dopodomani 26 giugno:

il dato darà indicazioni ai mercati sulle prossime mosse della banca centrale RBA (Reserve Bank of Australia), dopo che la governatrice Michelle Bullock ha rivelato la possibilità che, a causa dell’inflazione ancora persistente, nel corso dell’ultima riunione l’istituzione ha considerato l’opzione di tornare ad alzare i tassi.

Paura inflazione-tassi in Australia, focus su mosse RBA

Gli ultimi numeri sull’inflazione dell’Australia hanno affossato la speranza di un taglio dei tassi nel corso di questo anno.

Nel caso in cui il prossimo CPI dell’Australia dovesse rivelarsi superiore alle attese, la RBA potrebbe rivelarsi la prima banca centrale importante dell’area dell’Asia Pacifico a tornare a rialzare i tassi, in un contesto in cui gli investitori scommettono che le altre banche centrali taglino il costo del denaro (a parte il caso della Bank of Japan).

A proposito della banca centrale del Giappone, oggi la Bank of Japan ha annunciato di aver discusso in merito all’eventualità di alzare i tassi nel suo prossimo meeting del 30-31 luglio.

La RBA dovrà fare i conti con la pubblicazione di due grandi dati sull’inflazione: quello di mercoledì prossimo, 26 giugno, e un altro dato che verrà comunicato il 31 luglio, prima della sua prossima riunione del 6 agosto.

La borsa di Sidney ha terminato la sessione di oggi in ribasso dello 0,78%, a 7.735,30 punti.

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,54%, a quota 38,804.65 punti. La borsa di Hong Kong cede lo 0,80%, mentre Shanghai arretra dello 0,53%. La borsa di Seoul cede anch’essa lo 0,53%.