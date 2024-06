UniCredit: parte la terza tranche del programma di buyback 2023

Nella serata di venerdì scorso, 21 giugno 2024, UniCredit ha annunciato di aver definito le modalità attuative per il lancio della terza e ultima tranche del programma di acquisto di azioni proprie 2023.

Il piano di buyback, del valore massimo di 1.500.000.098,53 euro, interessa un numero di azioni UniCredit non superiore a 155.140.829.

L’operazione, si ricorda, ha ricevuto l’autorizzazione dall’assemblea degli azionisti che si è svolta lo scorso 12 aprile 2024.

Questa terza tranche del Programma di Buy-Back 2023, ha specificato Piazza Gae Aulenti, è l’ultima parte dell’ammontare residuale del payout complessivo a valere sull’esercizio 2023 pari a Euro 3.085.250.000,00 e segue l’autorizzazione rilasciata sul residuo del piano di buyback dalla Bce, come già comunicato in data 11 aprile 2024. Residuo che verrà eseguito in due tranche nel corso del 2024.

Gli acquisti delle azioni saranno avviati a partire da oggi, lunedì 24 giugno 2024, per concludersi indicativamente entro il mese di settembre 2024.

UniCredit ha conferito l’incarico a BofA Securities Europe SA in qualità di intermediario terzo abilitato.