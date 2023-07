Azimut sotto attacco informatico

Azimut, un attore di spicco nel settore del risparmio gestito e presente nel FTSE MIB, ha recentemente rilevato un’intrusione non autorizzata nei propri sistemi. Questo attacco non è stato causato da un guasto tecnico o da un errore umano, ma è stato deliberatamente perpetrato da elementi esterni non identificati.

In seguito all’attacco informatico, Azimut ha ricevuto una richiesta di riscatto. Tuttavia, l’azienda ha scelto di non aderire a tale richiesta, considerandola illecita e in netto contrasto con i suoi principi e valori fondamentali, come riportato in una dichiarazione ufficiale.

In risposta a questo grave incidente, Azimut ha prontamente contattato le autorità competenti e ha implementato un piano interno di sicurezza. Questo ha permesso di minimizzare con successo l’impatto dell’attacco. Inoltre, l’azienda ha intrapreso un’analisi dettagliata, con l’assistenza di esperti legali e di sicurezza informatica, per comprendere meglio la natura, l’ampiezza e le possibili ripercussioni dell’attacco.

Azimut ha tenuto a precisare che l’attacco informatico non ha compromesso in alcun modo i dati o le informazioni che possano permettere l’accesso ai dettagli personali dei clienti e/o dei consulenti finanziari, o l’esecuzione di operazioni non autorizzate. Inoltre, l’incidente non ha ostacolato o limitato la continuità operativa dell’azienda.