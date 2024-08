Azimut, nuova mossa in Australia: acquisizione di partecipazioni in 16 società di consulenza finanziaria

Il Gruppo Azimut, tramite la sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory (AZ NGA), ha annunciato l’acquisizione di partecipazioni in 16 società di consulenza finanziaria che gestiscono 14 miliardi di dollari australiani da AMP Limited. Nel dettaglio, la transazione prevede che AZ NGA acquisisca tra il 9% e il 49% delle quote in queste 16 società, le quali gestiscono complessivamente circa 14 miliardi di dollari australiani. L’accordo aggiungerà oltre 200 consulenti finanziari e più 40 sedi alla rete in espansione di AZ NGA.

L’intesa segna la 158esima acquisizione di AZ NGA e accelera in un’unica operazione 1,5 anni di crescita, ampliando la sua rete con oltre 200 nuovi consulenti finanziari e più di 40 sedi.

“Questo accordo rafforza l’impegno di Azimut nel mercato della gestione patrimoniale in Australia a lungo termine. A livello globale, l’Australia è considerata uno dei migliori mercati di gestione patrimoniale, e siamo determinati a espandere la nostra presenza locale tramite AZ NGA. Questo accordo strategico consente a AZ NGA di realizzare in un’unica transazione i risultati che solitamente richiederebbero un anno e mezzo di crescita. Inoltre, pone le basi per una redditività significativa e migliora la nostra offerta competitiva sul mercato”, commenta Massimo Guiati, amministratore delegato di Azimut, aggiungendo: “l’acquisizione odierna riflette la nostra decisione di investire in opportunità strategiche di alto valore, anziché concentrarci esclusivamente su dividendi e buyback.