Azimut Holding: raccolta netta gennaio positiva per € 400 milioni

Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di gennaio 2023 una raccolta netta positiva per € 400 milioni. Il Gruppo ha inoltre completato a gennaio un’acquisizione da 175 milioni di dollari australiani per un’attività di consulenza finanziaria, consolidando ulteriormente la presenza di Azimut in Australia.

Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine gennaio a € 81,1 miliardi, di cui € 56,2 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

Gabriele Blei, CEO del Gruppo, commenta: “Con una raccolta netta di 400 milioni di euro, il primo mese del nuovo anno segue il trend positivo registrato durante tutto il 2022, pur influenzato da una minore attività dei clienti in linea con la tipica stagionalità di gennaio. Grazie alla nostra piattaforma integrata di gestione e distribuzione i clienti beneficiano di una performance netta positiva superiore del 4% dall’inizio dell’anno. Continuiamo a riscontrare un crescente interesse per le nostre soluzioni innovative di private markets, in cui ormai circa 40.000 mila clienti in Italia (c. 17%) hanno già investito e per le quali prevediamo ulteriori closing nei prossimi mesi.”