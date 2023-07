AXA IM lancia il suo primo ETF attivo sulle obbligazioni societarie europee

AXA IM ha quotato oggi un nuovo ETF attivo sulle obbligazioni societarie europee legato a un indice PAB (Paris-Aligned Benchmark ). Stiamo parlando dell’AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF (ticker: AIPE), il primo fixed income della suite di ETF di AXA IM.

Come funziona il nuovo ETF di AXA

L’ETF appena lanciato si concentra sull’universo del credito investment grade europeo ed è gestito attivamente sulla base dell’indice ICE BofA Euro Corporate Paris Aligned (Absolute Emissions). Il nuovo ETF mira a sovraperformare il proprio benchmark nel lungo periodo, grazie a una strategia proprietaria a gestione attiva sull’universo Euro credit investment grade, mantenendo al contempo un’impronta di decarbonizzazione allineata alle emissioni di carbonio dell’indice principale PAB.

“Come asset manager, dobbiamo fare la nostra parte per contribuire all’Accordo di Parigi, e questo è ciò che ci proponiamo di fare attraverso questo ETF, il cui lancio rientra nella nostra strategia di portare sul mercato degli ETF esposizioni veramente innovative e attente al clima, consentendo agli investitori di spostare le loro obbligazioni societarie euro core verso una strategia responsabile”, ha dichiarato Nicolas-Louis Guille-Biel, Global Head of ETFs and Strategy di AXA IM.

La costruzione del portafoglio dell’ETF si basa su tre pilastri:

La selezione del credito,

Il monitoraggio del rischio di credito sviluppato dai team di ricerca sul fixed income di AXA IM.

Un obiettivo di emissioni assolute di CO2 delle partecipazioni in portafoglio inferiore o uguale a quello del benchmark PAB.

“Gli ETF sono elementi cruciali per sostenere la transizione climatica, soprattutto per i portafogli obbligazionari, ha aggiunto Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales. Questa novità aiuterà gli investitori a migliorare i loro portafogli, rispondendo alle esigenze di obbligazioni societarie denominate in Euro e aderendo al contempo agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 dell’Accordo di Parigi, ed è il primo ETF di questo tipo nel settore degli ETF UCITS”.

Caratteristiche dell’ETF

AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF è disponibile su Deutsche Borse Xetra in Euro e viene gestito in modo fisico (tipicamente 250-300 obbligazioni). È classificato come Articolo 8 ai sensi della Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Al momento del lancio, l’ETF sarà disponibile per gli investitori istituzionali e per gli investitori retail in Austria, Germania, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia (solo per professionisti), Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia.