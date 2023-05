Avvio prudente a Piazza Affari, focus su dati macro

Apertura in ordine sparso per le borse europee, con il Ftse Mib di Milano in flessione dello 0,1% a 26.580 punti. Tra le big di Piazza Affari si mettono in luce Mps (+1,1%), Telecom Italia (+0,8%) e Stm (+0,7%) mentre arretrano Bper (-1,2%), Nexi (-1,1%) e Interpump (-0,9%).

Riaprono oggi Londra e Wall Street, dopo la chiusura per festività di ieri. Negli Usa, si attende il verdetto finale del Congresso sull’accordo raggiunto da Biden e McCarthy sul tetto del debito. Intanto l’attenzione torna a focalizzarsi sulla crescita economica e sulla politica monetaria, in vista delle prossime riunioni delle banche centrali.

Dall’agenda macroeconomica odierna è giunto il dato sull’inflazione spagnola, in rallentamento oltre le attese al 3,2% a maggio, dal 4,1% di aprile, con il Cpi core in flessione al 6,1% (dal 6,6%).

Nel resto della giornata sono in programma i numeri relativi ai prezzi alla produzione e le vendite all’industria in Italia, vari indici di fiducia della zona euro e i dati americani su prezzi delle case, Dallas Fed e fiducia dei consumatori.

Nei prossimi giorni, focus soprattutto sull’inflazione dell’eurozona (giovedì) e sul job report statunitense (venerdì).

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund invariato a 184 bp con il decennale italiano al 4,25%. Sul Forex, l’euro/dollaro scivola sotto quota 1,07, con il biglietto verde spinto dalle crescenti ipotesi di nuove strette da parte della Fed. Tra le materie prime il petrolio (Brent) resta sotto i 77 dollari al barile.