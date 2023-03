Avvio positivo per le borse europee in attesa dell’indice Zew tedesco

Partenza positiva in Europa con tutti i principali indici che avviano le contrattazioni sopra il livello di parità, in un contesto in cui sembrano attenuarsi le preoccupazioni legate alla crisi sul settore bancario dopo il salvataggio di ieri di Credit Suisse.

Gli operatori sono in attesa della riunione di domani della Fed statunitense che con tutta probabilità procederà ad un rialzo da 25 punti base dei tassi di interesse portandoli così nel range 4,75-5%.

In questo contesto, l’indice Euro Stoxx50 avvia le contrattazioni in rialzo di oltre l’1% trovandosi così a quota 4.161 punti, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib si trova al momento in progresso del +1,2% a quota 26.200 punti.

Acquisti su tutti i principali indici del Vecchio Continente con il Dax40 di Francoforte in rialzo dello 0,86%, ma anche sull’Ibex35 spagnolo (+1%) e sul Cac40 francese (+1,03%).

Sul fronte obbligazionario, il rendimento del decennale italiano si trova al 3,99%, con lo spread Btp/Bund a quota 182 punti base, in calo di oltre il 2%.

Sul fronte dati macroeconomici, l’agenda di oggi prevede l’indice Zew riferito al mese di marzo sulla fiducia degli investitori tedeschi.