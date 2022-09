Avvio positivo in Europa nel giorno dopo il rialzo dei tassi della Bce. Ftse Mib verso i 21.900 punti, sale lo spread

Partenza positiva in Europa nel giorno successivo al rialzo dei tassi da 75 punti base della Bce. L’indice EuroStoxx 50 avvia l’ultima seduta settimanale a 3.520 punti con un rialzo dello 0,45%. Positività anche in Italia con il Ftse Mib che al momento si trova in rialzo dello 0,59% a 21.805 punti, ma anche sull’indice Dax 30 di Francoforte in guadagno dello 0,5%. Bene anche l’Ibex 35 spagnolo (+0,76%) e il Cac 40 francese (+0,46%).

Lo spread Btp/Bund avvia la seduta a quota 230 punti base in rialzo del 2,5% rispetto la chiusura di ieri