Avvio positivo in Europa in attesa dell’indice Ifo. Ftse Mib torna sopra i 22.000 punti

Dopo gli acquisti di ieri anche oggi si mantiene positiva l’intonazione sui mercati, con l’indice EuroStoxx che avvia le contrattazioni in aumento dello 0,44%. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib si trova al momento sopra il livello di resistenza a quota 22.000 punti con un progresso dello 0,33% rispetto alla chiusura di ieri. Positività anche sull’indice francese Cac40 che si trova in aumento dello 0,63%, ma anche sull’Ibex 35 spagnolo che si trova al momento in rialzo dello 0,45%. Acquisti anche sull’indice tedesco Dax30 trovandosi vicino a quota psicologica dei 13.000 punti in rialzo dello 0,22%.

Ricordiamo che oggi gli operatori europei osserveranno da vicino la pubblicazione dell’indice Ifo, indicatore che permette di determinare il sentiment e le condizioni nel settore aziendale della zona euro.