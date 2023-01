Avvio poco mosso a Piazza Affari, Ftse Mib resta sopra 25.000 punti

Partenza cauta per le borse europee e per Piazza Affari, dopo gli acquisti della prima settimana dell’anno. A Milano, il Ftse Mib avanza dello 0,2% a 25.232 punti, con Ferrari (+1,0%), Bpm (+1%), Stm (+0,9%) e Unicredit (+0,9%) in evidenza mentre arretrano Erg (-1,9%), Enel (-1,4%) e Generali (-0,9%).

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund in lieve rialzo a 202 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,28%. Cambio euro/dollaro in risalita a 1,069, ancora in rimonta il petrolio con il Brent a 80,4 dollari. Gas naturale in Europa poco sopra i 70 euro/MWh.

A sostenere il sentiment contribuiscono, da un lato, la riapertura dei confini cinesi e dall’altro le speranze che la Fed possa allentare l’inasprimento monetario prima del previsto. Un’ipotesi supportata dai dati macro di venerdì, che hanno evidenziato una crescita inferiore alle attese dei salari (nonostante l’aumento dei non farm payrolls) e una contrazione dell’indice Ism servizi, sotto la soglia dei 50 punti.

Questa settimana, riflettori puntati sulla pubblicazione dei dati relativi all’inflazione statunitense (giovedì) e sull’intervento di Jerome Powell, presidente della Fed, in calendario martedì.

Intanto, la produzione industriale tedesca è aumentata dello 0,2% mensile a novembre, dal -0,4% (rivisto al ribasso) di ottobre. Su base annua il dato mostra una diminuzione dello 0,4%.