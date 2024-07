Avvio incerto per l’Europa, a Piazza Affari focus su Eni ed Enel

Partenza in ordine sparso per le borse europee, al termine di una settimana turbolenta. A Piazza Affari, il Ftse Mib cede lo 0,1% a 33.730 punti, con Eni (+3,3%) in evidenza dopo i risultati migliori delle attese e l’aumento della guidance. Ben intonate anche Moncler (+1,1%) e Brunello Cucinelli (+1%). Cauta Enel (+0,1%) dopo i conti solidi e l’apertura ad un rialzo del dividendo. Ancora in calo, invece, Stm (-3%) dopo il tracollo di ieri in seguito alla trimestrale.

Negli Usa è in programma oggi il dato sull’inflazione core Pce, previsto in rallentamento, all’indomani della crescita del Pil oltre le aspettative nel secondo trimestre. In calendario anche gli indici di fiducia in Italia e il sondaggio Bce sulle aspettative di inflazione dell’eurozona.

Sull’obbligazionario lo spread Btp-Bund si avvicina a 137 punti base, con il decennale italiano al 3,82% e il benchmark tedesco al 2,45%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent è risalito a 82,4 dollari al barile, mentre l’oro viaggia in area 2.370 l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro si mantiene a 1,085 mentre il dollaro/yen si attesta a 153,8 in attesa della riunione della Bank of Japan della prossima settimana.