Avvio in rialzo a Piazza Affari, bene Leonardo. Oggi inflazione Ue

Partenza positiva per le borse europee, nella prima seduta di marzo, dopo i guadagni di febbraio. A Piazza Affari, Ftse Mib in progresso dello 0,55% a 32.760 punti, con acquisti su Leonardo (+3%) dopo i conti e Saipem (+2,6%). Realizzi su Moncler (-0,8%) e Tenaris (-0,5%).

In Europa si attende il report sui prezzi al consumo della zona euro, dopo che l’inflazione ha mostrato segnali di raffreddamento in Germania, Francia e in Spagna. In programma anche l’inflazione dell’Italia, la disoccupazione dell’eurozona e i Pmi manifatturieri di Italia e Spagna.

Negli Usa, focus sull’ISM manifatturiero, dopo il dato di ieri sul Pce core in linea con le attese (+0,4% mensile, +2,8% annuo a gennaio).

In Cina, l’attività manifatturiera si è contratta per il quinto mese consecutivo a febbraio, suggerendo che la debole domanda rimane un ostacolo per l’economia. L’indicatore dell’attività non manifatturiera rimane invece in espansione, spinto da una ripresa dei viaggi e del turismo grazie al Capodanno lunare.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund oscilla intorno ai 142 bp, con il rendimento del decennale italiano al 3,86% e quello del Bund al 2,45%. In Italia, intanto, ultima giornata di collocamento del Btp Valore.

Tra le materie prime, il petrolio Brent resta in zona 82 dollari al barile. Sul Forex, cambio euro/dollaro in discesa a 1,081 e dollaro/yen nuovamente sopra i 150 yen per dollaro.

Nel frattempo, si interrompe il rally del Bitcoin, che torna a 61.500 dollari.